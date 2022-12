Dopo il ko incassato con la Francia, finisce il sogno del Marocco, grande outsider del Mondiale in corso che ha fatto sognare non solo l'intero continente africano, ma buona parte dei romantici del calcio. All'indomani dalla disfatta, arrivano le prime parole di Achraf Hakimi che su Instagram scrive: "Non abbiamo risparmiato nessuno sforzo per realizzare il sogno di questa squadra e il sogno dei marocchini e di tutti quelli che ci hanno sostenuto. Non possiamo che essere orgogliosi di quello che abbiamo realizzato in questo Mondiale. Abbiamo lottato fino alla fine e ne siamo usciti a testa alta. Continueremo a lavorare e a fare del nostro meglio per questo paese. Grazie a tutti per averci sostenuto durante questo mondiale. Vi vogliamo bene ragazzi. Viva il Marocco, sempre".