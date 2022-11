Anche il Portogallo stacca il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022. La selezione lusitana ha battuto per 2-0 l’Uruguay e con due vittorie su due può accedere al turno successivo. Succede tutto nella ripresa: al 55’ Bruno Fernandes crossa dalla sinistra, Cristiano Ronaldo sembra deviarla in porta ma in realtà non sfiora nemmeno. Il gol viene dunque assegnato al giocatore del Manchester United che poi in pieno recupero chiude i giochi su rigore. Si complicano invece i giochi per la Celeste, ultima in classifica nel raggruppamento con un solo punto: tutto rimandato all’ultima sfida del girone contro il Ghana.