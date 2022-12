"Partiamo 11 contro 11, di Messi ce n'è solo uno. Penso che sia il migliore che abbia mai praticato questo sport - ha aggiunto il giocatore dei Columbus Crew -. Non è un onore giocare contro di lui perché è umano come lo siamo tutti. Il problema per noi è che hanno una squadra piena di stelle: guardi la panchina e trovi uno come Lautaro. Sarà una partita molto difficile, senza dubbio, così come lo è stata quella con la Danimarca. Per noi aver raggiunto gli ottavi è già un onore".