ONANA 6 - Il primo tiro nello specchio della porta gli arriva al 75' ed è una carezza di Brahim Diaz. Non deve sbattersi più di tanto, al punto che per la noia mette in movimento i rossoneri con un rilancio corto. Nel finale 'chiama' le ovazioni dei tifosi proteggendo palloni pesanti.

SKRINIAR 6 - La diplomazia ha avuto la meglio in una situazione spinosa e per lui è possibile concentrarsi solo sul campo, senza il rischio di rumori in sottofondo sgradevoli. Si fa rispettare nei contrasti, partecipa al palleggio ma non forza mai la giocata forse per paura di sbagliare, pur avendo spesso l'occasione di cambiare gioco. Comprensibile un po' di sindrome da braccino corto, meno quando a un quarto d'ora dalla fine manda in porta Leao perdendo un pallone suicida.

ACERBI 7 - Il capolavoro lo compie interrompendo un contropiede 2 vs. 2 togliendo il tempo a Giroud, un autentico salvataggio sulla linea per portata. L'apice di una prestazione di alto livello, difensivamente ma anche in costruzione. Benissimo anche nel gioco aereo, notoriamente l'arma principale del suo avversario diretto. Se il francese non si gira è merito suo.

BASTONI 7 - Palcoscenico importante, performance importante. Non sbaglia praticamente nulla, sia dietro sia in fase di impostazione. E sì che viene coinvolto parecchio, al punto da prendersi anche lui la libertà di attaccare gli spazi per creare superiorità numerica a sinistra, anche quando gli altri sono stanchi. Punto di riferimento.

DARMIAN 6,5 - Torna a muoversi da esterno destro con il compito di controllare Hernandez, che in linea di massima si controlla da solo. Protagonista dei torelli che si sviluppano sovente nella sua zona di competenza, arriva poche volte sul fondo ma quando lo fa crea presupposti interessanti. Perfettamente calato nel mood della partita.

BARELLA 7 - La voglia di giocare da protagonista lo porta anche a strafare e a rischiare dribbling o passaggi sconsigliabili. Si prende una vagonata di responsabilità pur di non rimanere impigliato nella rete di un giropalla banale, non a caso è lui che spesso alza i ritmi e permette ai suoi di superare le prime due linee Maginot dei rossoneri. Carattere trascinante, sputa letteralmente sangue per l'Inter. DAL 94' ASLLANI SV.

CALHANOGLU 7 - Nel pre-partita e ogni tanto anche durante diventa oggetto di discordia tra le tifoserie, come Elena per Greci e Troiani. Insulti da una parte, sostegno incondizionatoi dall'altra. Rispetto al passato però ha imparato a farsi scivolare tutto addosso e a interpretare nel modo giusto una partita che per lui non sarà mai banale. Benissimo nel palleggio, inserimenti intelligenti, gestione del pallone e rispetto delle consegne. Ah, a referto l'assist per Lautaro. DALL'89' GAGLIARDINI SV.