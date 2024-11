In occasione dell'uscita dell'album 'Discover II', in cui ha rivisitato col suo stile brani iconici del repertorio musicale italiano e internazionale che più ha amato nella sua vita, Zucchero ha rilasciato un'intervista ad Affariialiani.it. Una chiacchierata nella quale ha pure toccato il tema calcistico, parlando della professione di suo figlio Adelmo Blue: "Ma guarda un po, uno pensa: 'è figlio di un musicista e magari si mette a suonare'. Invece ha sempre avuto in testa prima di giocare a calcio e poi di fare il talent scout. Si è adoperato, ha chiamato il club... Io non saprei neanche chi chiamare. E lo hanno preso nell'Inter a fare lo scouting"