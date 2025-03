Pascal Zuberbühler, ex portiere della Nazionale svizzera oggi opinionista dell'emittente Blue Sport, individua un ulteriore motivo di interesse del doppio confronto di Champions League tra Bayern Monaco e Inter: "Non vedo l'ora di vedere Yann Sommer giocare contro il Bayern", ha dichiarato l'ex numero uno della Nati, in riferimento alle numerose critiche che hanno contraddistinto i sei mesi vissuti in Baviera dall'attuale portiere dell'Inter, una delle motivazioni che lo hanno portato a lasciare la Baviera per accasarsi in nerazzurro.

Sempre relativamente al match, Zuberbühler aggiunge: "L'Inter è una squadra in fiducia, giocare contro di loro è incredibilmente difficile. Ed è qui che anche il Bayern Monaco avrà i suoi problemi".