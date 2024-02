Presente come di consueto nel pre partita di Amazon Prime Video prima della gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Napoli e Barcellona, Gianfranco Zola ha parlato anche dell'esclusione dalla lista UEFA di Zielinski: "Per me è un clamoroso autogol, il Napoli ha bisogno della sua qualità. In Inghilterra non sarebbe successo mai, un giocatore resta un patrimonio della società fino all'ultimo giorno di contratto".