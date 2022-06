Gianfranco Zola è rimasto spiazzato di fronte alla decisione del Chelsea di liberarsi di Romelu Lukaku in prestito oneroso a meno di un anno dall'investimento monstre da 115 milioni di euro fatto per portarlo a Londra: "E' evidente che il belga abbia avuto difficoltà con i Blues, continuava a esprimere l'intenzione di tornare a Milano dove ha fatto la differenza - le parole di Magic Box a Sky Sport -. Io pensavo sarebbe stata un'operazione difficile perché è costato tanto e non escludevo potesse restare per far bene il sec ondo anno. Comunque, se tornasse all'Inter, sarebbe un grandissimo acquisto perché parliamo di un giocatore dal valore assoluto".