Intervenuto sulle frequenze di '1 Football Club', su 1 Station Radio, Dino Zoff, sollecitato sul discorso calciomercato, apre alle speranze scudetto in ottica Juventus tirando in ballo l'Inter: "Chi ha fatto, fino ad ora, un mercato migliore? È presto, vediamo alla fine. Ad esempio, per lo Scudetto della scorsa stagione davano tutti per favorita l’Inter, ma poi l’ha vinto il Milan. Questo ci fa capire che nel calcio è impossibile fare previsioni in nessun ambito, nemmeno nel mercato".