Anche Dino Zoff vede l'Inter come favorita per la conquista dello scudetto. È quanto evidenziato dall'ex portiere nell'intervento sulle frequenze di Radio Kiss Kiss: "L'Inter parte spesso coi favori del pronostico, sulla carta ha qualche punto in più alle altre - dice Zoff -. Poi c’è la Juventus che ha un potenziale di giocatori molto importante e può dire la sua. Vediamo il Milan che passa da una partita brutta ad una gara esaltante col PSG. E’ tutto da giocare".