Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato a Sky dopo la qualificazione ai quarti di Champions: "Siamo contenti per i nostri tifosi, sono sempre con noi, ci danno una mano. Poi il club, che lo merita. Siamo contenti ma sappiamo che possiamo fare ancora tanto. Vogliamo fare il massimo, ora saranno due partite in più, poi è ovvio che tutti vogliono arrivare fino in fondo. Noi siamo forti, chiunque prenderemo vogliamo passare il turno. Sono tutte grandissime squadre, possiamo giocarcela con tutte, siamo consapevoli della nostra forza. Saremo pronti a combattere. Le altre devono aver paura di incontrare il Napoli, stiamo bene e si vede".