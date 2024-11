Al termine della partita tra Inter e Arasenal, Piotr Zielinski si intrattiene anche davanti alle telecamere di Sky per rispondere alle domande sulla serata: "Bisogna vincere anche le partite così, non sempre giocando bene. oggi abbiamo sofferto tanto contro una squadra molto forte ma alla fine abbiamo ottenuto quello che volevamo. Abbiamo vinto e siamo soddisfatti di ciò che abbiamo fatto e dei punti in classifica. Abbiamo già affrontato due squadre che possono lottare per vincere la Champions".

Dove può arrivare questa Inter che stai conoscendo un po' alla volta?

"Spero che possa arrivare più lontano possibile, perché c'è tantissima qualità, ci sono giocatori fortissimi e come squadra siamo forti. Pur soffrendo tantissimo abbiamo vinto e anche questa è la qualità di una grande squadra. Cercheremo di arrivare in fondo a tutte le competizioni".

Adesso arriva il Napoli, per te sarà emozionante?

"Sicuramente, ho vissuto 8 anni meravigliosi là. Sarà una partita molto difficile e ovviamente spero di vincere perché ora gioco nell'Inter e darò il massimo per questa maglia. Sono convinto che faremo una grande partita".

Esulteresti in caso di gol?

"Certo che no, per rispetto che ho per il Napoli. Però spero di vincere2