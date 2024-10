Ha chiesto continuità ai suoi ragazzi Simone Inzaghi nel pre-gara di Inter-Stella Rossa e continuità ha trovato da parte dei suoi ragazzi. I nerazzurri vincono in scioltezza contro lo Stella Rossa e conquistano tre punti che aprono con ilarità le danze europee in casa. Così a fine match Piotr Zielinski commenta a Sky Sport il risultato ottenuto: "Nel primo tempo ci hanno messo tanto in difficoltà. Sono ripartiti bene e qualche volta hanno creato qualche occasione di troppo. Ma i miei compagni e Sommer sono stati bravi a difendere e siamo riusciti a vincere. Siamo contenti di aver vinto 4-0 e dobbiamo continuare".

La differenza reti potrebbe essere un fattore in questa Champions?

"Diciamo che più gol facciamo meglio è. Ma l'importante è vincere le partite, se le vinciamo tutte siamo tranquilli di passare".

Quanto era importante fare punti oggi e quanto sarà importante farlo con le altre due formazioni che sembrano essere più deboli?

"Sono trasferte difficili perché queste squadre vogliono farsi vedere nella vetrina europea con le grandi squadre. Sicuramente ci vorranno mettere in difficoltà, noi dovremo essere bravi e giocare con le nostre qualità. Ma ci penseremo più avanti, ora pensiamo al Torino".

