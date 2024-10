Piotr ZielinskI, centrocampista dell’Inter, analizza così ai microfoni di Inter TV il match pareggiato oggi per 4-4 contro la Juventus: “La gara è andata bene, tutti quanti speravamo di vincere, sul 4-2 la partita sembrava indirizzata per la vittoria, ci è mancato il gol che chiudesse la partita. Ci dispiace perché sul 4-2 la partita doveva essere vinta. Non abbiamo perso, pareggiare con la Juve non è un brutto risultato. Abbiamo fatto tantissime cose buone, potevamo segnare più gol. Creiamo tanto ma dobbiamo migliorare la fase di non possesso perché gli avversari ripartivano troppo facilmente”.

Da quanto tempo non calciavi due rigori?

“Mi è capitato una volta a Glasgow in Champions, lì sbagliai ed è stata una serata negativa. Oggi sono contento, ma mi interessava di più la vittoria della squadra. Dobbiamo migliorare, con una maggiore concentrazione potevamo portare a casa la vittoria”.