Il centrocampista nerazzurro Piotr Zielinski, titolare oggi all’Etihad, commenta così a Inter TV lo 0-0 contro il Manchester City: “Sicuramente ottime sensazioni, abbiamo giocato alla pari contro una delle squadre più forti al mondo creando tante occasioni per poter vincere. Sono soddisfatto più per la squadra che per me. Siamo l’Inter e dobbiamo dimostrare con tutte le squadre di poter comandare il gioco. Siamo l’Inter e dobbiamo dimostrare contro tutte le squadre la nostra qualità e la nostra capacità di creare gioco, fare bene e cercare di vincere le partite. Siamo forti e lo abbiamo dimostrato anche stasera”.

Due parole sul suo approdo nel mondo nerazzurro: “In generale, l'Inter è una squadra speciale, piena di talenti. La concorrenza è alta, ma questo rappresenta uno stimolo continuo. Giocare per questo club è un vero piacere, e farò del mio meglio per ottenere risultati positivi e rendere felici i tifosi e la famiglia nerazzurra. Per quanto riguarda il derby, sappiamo che sarà una sfida complicata contro un avversario di grande valore. Però giochiamo in casa e daremo tutto per fare bene e vincere la partita”.