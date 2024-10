Il centrocampista nerazzurro Piotr Zielinski analizza così il 4-0 di oggi contro la Stella Rossa: “Le sensazioni sono buone, sapevamo che non sarebbe stato facile - ha detto a Inter TV -. Alla fine sono venute fuori le nostre qualità e siamo soddisfatti per la vittoria. Era importante partire bene, Calhanoglu ha fatto un gran gol, ha un piede magico. Abbiamo creato tantissime occasioni per fare ancora più gol, ma era importante vincere e siamo soddisfatti per il risultato. Ora dobbiamo essere ancora più carichi per continuare a vincere e ottenere ancora più risultati come questo”.