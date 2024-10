Continua il periodo nero di Jindong Zhang, l'ex patron dell'Inter nonché padre dell'ex presidente nerazzurro Steven Zhang. Il numero uno di Suning continua a precipitare nella classifica degli uomini più ricchi della Cina. La classifica stilata da Hurun accredita il tycoon cinese della posizione numero 808 con un patrimonio per la prima volta inferiore al miliardo di dollari. Con una stima di 920 milioni di dollari circa, Zhang ha perso oltre 14 miliardi di patrimonio nel giro di quattro anni e poco più di 800 posizioni nella classifica in questione dove, nel 2016 quando rilevò l'Inter da Thohir si trovava al decimo posto con 11,6 miliardi di dollari di patrimonio. Nel 2019 invece, prima del Covid e del blocco dei capitali in uscita imposto dal Governo cinese, Zhang si trovava in 15esima posizione. L'anno successivo era poi sceso al 40esimo posto, con un patrimonio stimato in 15 miliardi di dollari, numeri lontanissimi rispetto ai picchi in basso raggiunti oggi.