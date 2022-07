Il 10 luglio Suning Tesco ha tenuto una riunione di lavoro semestrale per il 2022. Dopo l'incontro, Zhang Jindong, il fondatore di Suning.com e proprietario dell'Inter, ha comunicato con il team, la prima volta dall'investimento strategico dell'azienda nel luglio dello scorso anno.

Nel corso dell'inccontro, Zhang Jindong ha espresso per la prima volta la sua gratitudine al Governo e ha ringraziato i governi della provincia di Jiangsu e del comune di Nanchino per il loro sostegno a Suning.com, per aver aiutando l'azienda a stabilizzarsi e svilupparsi. Ha anche ringraziato il team per la perseveranza e per non essersi arreso, per aver resistito alla pressione, incoraggiandolo ad avere sempre più fiducia. È passato un anno intero da quando Zhang Jindong si è dimesso dalla carica di presidente di Suning Tesco.

Nel luglio 2021 è stato implementato il piano di riforma della proprietà mista di Suning.com. Zhang Jindong ha trasferito il 16,96% delle azioni di Suning.com per 8,83 miliardi di yuan, introducendo capitali strategici diversificati come le attività statali dello Jiangsu. Dopo il completamento del trasferimento di azioni, il fondatore e Suning Holding Group detenevano il 20,35% di Suning.com, Taobao China deteneva il 19,99% e Jiangsu New New Retail Innovation Fund Phase II (Limited Partnership) deteneva il 16,96%. New New Retail Innovation Fund (Limited Partnership) detiene il 5,59% delle azioni.