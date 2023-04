Nel post-partita di Inter-Benfica, ha parlato anche il presidente Steven Zhang a Sky Sport: "Significa tanto per tutti noi, abbiamo iniziato quando i nostri giocatori non avevano esperienza europea e non avevano vinto. Ora siamo dei vincenti e vogliamo lottare per proseguire il sogno. Il Milan? Nel corso dei miei anni il derby è sempre stato una delle mie partite preferite per il divertimento e anche per gli esiti. Vogliamo avere una rivincita su di loro per l'anno scorso. Ogni stagione lottiamo fino alla fine per ogni competizione, la Champions è la più difficile. Abbiamo sempre sognato questo traguardo".

Cosa può dire a Inzaghi per aver raggiunto questo traguardo?

"Ogni partita di campionato deve essere una finale, arrivare tra le prime quattro è fondamentale e i giocatori lo sanno. Lotteremo per questo fino alla fine".

Un messaggio ai tifosi?

"I tifosi devono avere fiducia che lotteremo fino alla fine cercando di raggiungere il miglior risultato possibile".