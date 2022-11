Vittoria fondamentale quella dell'Inter a Bergamo. La definisce così anche Walter Zenga, che dal suo canale Youtube sottolinea i punti principali del successo nerazzurro: "Fondamentale perché interrompe la serie negativa di sconfitte esterne con le dirette antagoniste, per aver ribaltato un altro risultato e perché mancano dei pezzi importanti come Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic. Riporto un dato: Nelle ultime cinque partite l'Inter ha segnato 16 gol subendone otto. Come col Bologna, la partita inizia dopo il gol subito, forse perché l'Atalanta aveva un po' rallentato. E ci mettono lo zampino Federico Dimarco ed Edin Dzeko che segna l'ennesimo gol importantissimo in un momento topico della partita. Il secondo gol nasce da un altro cross di Dimarco, giocatore che ci sta sempre più sorprendendo. Mi spiace non sia ai Mondiali, sarebbe stato un crack".