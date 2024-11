L'avvicinamento a Inter-Napoli è l'occasione per Walter Zenga di dire la sua sui portieri della prima e della seconda della classe in Serie A: "Sommer è un portiere che comprerei sempre perché è un giocatore di rendimento che non ti fa la parata straordinaria ma neanche la cappellata. E' uno da 6,5 tutto l'anno - le parole dell'Uomo Ragno ospite sul canale Twitch 'ChampionsLounge' -. Meret è uno dei più sottovalutati perché, ridendo e scherzando, ha vinto uno scudetto e ora è in testa alla classifica con diversi clean sheet".