L'arrivo in semifinale del Villarreal è sicuramente la grande sorpresa di questa Champions League. Le altre squadre (Liverpool, Manchester City e Real Madrid) sono invece delle habitué dei piani alti. Per Walter Zenga, interpellato su Instagram, non ci sono grandi rimpianti per l'Inter. "No, il processo di crescita di un club non può essere veloce. Con Conte finale di Europa League e scudetto, con Inzaghi ottavi di Champions. E si deve proseguire, la continuità darà i suoi risultati".