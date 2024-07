Intervenuto nel corso di Sky Sport nel corso della trasmissione 'Calciomercato - L'Originale', l'ex portiere nerazzurro Walter Zenga ricorda l'arrivo in nerazzurro di Lothar Matthaus: "Nella mia Inter c'erano personalità importanti - ha esordito -. Io mi sentivo una stella, una parte importante della squadra, ma ti senti importante e rappresentativo anche di fronte alla stella che arriva.

Non c’era nessuna gelosia nei confronti di un giocatore come Matthaus. Quando arrivò all’Inter non andai dal presidente Pellegrini a chiedergli un aumento perché ero già ad un livello alto. Anzi ero felice del fatto che Pellegrini avesse comprato giocatori per aumentare il livello della squadra", ha concluso.