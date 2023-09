Intervenuto ai microfoni di Tribal Football, Walter Zenga ha espresso nuovamente il suo punto di vista sull'Inter di questa stagione: "Durante l’estate la squadra è cambiata tanto. Ma penso che con tutti i giocatori arrivati ​​la rosa sia completa in ogni ruolo per la nuova stagione. Non sono però ancora convinto di tre di questi nuovi giocatori: Yann Sommer, Marko Arnautovic e Alexis Sanchez. Ma spero che alla fine mi sbaglierò. Per quanto riguarda l'altro nuovo portiere Emil Audero, mi piace moltissimo dal punto di vista tecnico. Lui viene dall'Indonesia e questa coincidenza con me che ora vivo in Indonesia è curiosa...".

Sulla corsa per lo Scudetto Zenga non si fa influenzare dalle attuali gerarchie: "Direi che il Napoli è ancora la grande favorita per lo scudetto. Ma dopo di loro metterei Inter e Juventus come contendenti e in terza fila direi Milan e Lazio. Anche la Roma, specie ora che ha comprato Romelu Lukaku, è una seria contendente". In conclusione, una battuta sul suo erede attuale: "Chi è il nuovo Zenga? Mio figlio Walter Junior che ha 11 anni! A parte le battute, penso che adesso ci siano tanti bravi portieri italiani. La scuola italiana è tornata a produrre portieri di alto livello".