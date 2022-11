Zé Maria, collaboratore tecnico del settore giovanile del Parma ed ex giocatore nerazzurro, è intervenuto durante il programma Si Gonfia La Rete in onda sulle frequenze di Radio CRC per parlare della lotta scudetto e della sfida tra Inter e Napoli in programma il 4 gennaio a San Siro dopo la sosta per i Mondiali. "Una differenza così ampia tra la prima in classifica e le altre è difficile da vedere, significa che meritano di stare lassù - le sue parole -. Se parliamo di profondità di rosa anche Juve, Inter e Milan hanno una rosa importante, ma la differenza la fa l’allenatore che sta sapendo gestire i propri calciatori. Inter-Napoli dopo la sosta? Se affronti subito una grande lo stimolo ti torna prima, giocando contro l’Inter che è una diretta inseguitrice avrà un input in più".