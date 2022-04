Gino Zavanella, l'architetto che ha progettato l'Allianz Stadium, intervistato da Calciomercato TV si è espresso sul futuro dello stadio di San Siro: "Io penso che, prima di tutto come stiamo facendo a Bologna, tutto quello che si può fare per vedere di recuperare lo stadio dov’è debba essere fatto. San Siro è un monumento storico, importantissimo per il calcio italiano, e ritengo che si possa recuperare e che comunque sia obbligatorio fare di tutto per provare a recuperarlo".