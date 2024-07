Il portale cityrumors.it ha intervistato Luciano Zauri, ex di Atalanta e Lazio, per commentare il calendario di Serie A appena sorteggiato.

I campioni d’Italia dell’Inter partono contro il Genoa e nei primi cinque turni hanno anche Atalanta e Milan. Un inizio che può dire molto per gli uomini di Simone Inzaghi?

“L’inizio dell’Inter sarà bello vivo e acceso. Trasferta insidiosa in casa del Genoa e poi Atalanta e Milan nelle prime innescheranno sicuramente qualche piccola polemica. C’è il derby. Un passo falso potrebbe portare a qualche piccola critica. Le grandi squadre, però, sono fatte per vincere tutte le gare. E’ chiaro un inizio di campionato con tante piccole insidie saranno un bel banco di prova per la squadra di Inzaghi“.

Quali sono, invece, i rischi per la nuova Juve di Thiago Motta contro un Como sicuramente ambizioso e voglioso di sorprendere alla prima giornata?

“Sicuramente le neopromosse hanno grande entusiasmo nelle prime di campionato. E’ chiaro che la Juve di Thiago Motta si sia strappata i capelli. E’ chiaro che una squadra appena arrivata in Serie A all’esordio in casa è un buon inizio per partire con il piede giusto“.

L’Inter per tutti parte con i favori del pronostico. Chi vedi come principale rivale dei nerazzurri nella lotta Scudetto? Il Milan di Fonseca può essere una delle principali candidate per la vittoria finale?

“Sicuramente l’Inter parte tra le favorite. Ma le solite squadre sono pronte a dare battaglia. Non vedo le altre più su o più giù. Curiosità per vedere la Roma di De Rossi e la Lazio di Baroni. Poi il mercato è appena iniziato. Vedremo quali colpi riusciranno a centrare le big. La Juve vuole tornare a vincere da subito, il Napoli di Conte. Sulla carta tutte le squadre si stanno rinforzando per poter cercare di raggiungere un piazzamento in Champions, ma l’obiettivo è sicuramente quello di vincere il campionato“.