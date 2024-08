"Sta per nascere una Serie A molto interessante, c’è grande curiosità perché negli ultimi anni non ci sono stati tutti questi cambiamenti". Lo ha detto, in esclusiva per TuttoMercatoWeb.com, Lamberto Zauli. Prima di concentrarsi sulle squadre che stuzzicano maggiormente il suo interesse: "C'è il Napoli di Conte, ma anche la Juventus, il Bologna, il Milan, la Lazio di Baroni… Da tifoso del calcio tutti questi cambi sono assai interessanti - le parole dell'ex giocatore del Bologna -. L'Inter? Quando muovi poco e sei già vincente parti favorito".