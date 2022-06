Bell'endorsement nei confronti di Joaquin Correa da parte dell'ex attaccante di Lazio e Inter Mauro Zarate, che intervistato da TyC Sports punta sul Tucu come elemento fisso per la Nazionale argentina in prospettiva Mondiali 2022: "Correa è l’attaccante che non lascerei mai fuori dal Mondiale. Alla Lazio è stato impressionante, all’Inter importantissimo. Ha sbloccato tante partite in cui i nerazzurri facevano fatica. Ha potenza, gamba, è completo. Sa giocare fuori area, segna, ha tutto".