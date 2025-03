Antonio Zappi, presidente dell'AIA, ha presentato ai microfoni di Radio CRC la novità che sarà introdotta nelle semifinali di Coppa Italia con la proiezione delle immagini del VAR sui tabelloni dello stadio: "Questa tipologia di comunicazione è divisa in due parti: la proiezione delle immagini nei tabelloni dello stadio, in modo tale che chi è presente vedrà ciò che gli operatori al VAR stanno attenzionando; e la spiegazione al pubblico da parte dell'arbitro della propria decisione. Quest'ultima è quella che è stata autorizzata per le fasi finali della Coppa Italia. In Inghilterra è già stato fatto e si tratta di un ampliamento della trasparenza del processo decisionale che porta alla conferma o meno della scelta assunta sul campo".

Sull'ipotesi VAR a chiamata Zappi aggiunge: "Nel calcio a cinque è stato introdotto il video support, che consente la possibilità di chiamata: è la prima volta nella storia. A breve potrebbe essere introdotto in Serie C e nella Serie A femminile, sulla base di una richiesta del presidente Gabriele Gravina e dell'autorizzazione dell'IFAB. L'arbitro, se richiamato dalle società, andrà a fare la review e sulla base degli elementi visivi che revisionerà potrà confermare o meno la propria decisione. È difficile immaginare un cronoprogramma per la Serie A, però la direzione mi sembra chiara. Non si può fermare il vento con le mani".