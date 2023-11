Dopo la rotonda vittoria dell'Under 21 di Carmine Nunziata contro San Marino, Mattia Zanotti, difensore del San Gallo prodotto del vivaio interista, si racconta al sito della FIGC. Parlando in primo luogo dell'esperienza con la maglia dell'Under 20 nel Mondiale in Argentina concluso al secondo posto: "Un grandissimo percorso, fatto tutti insieme e con Nunziata. Cerchiamo di portare un po' di quello spirito in Under 21, con giocatori che già frequentano questa squadra e cercando di fare il meglio possibile. Dobbiamo trovare la quadra nel gioco, ma la strada è quella giusta".

Zanotti parla poi della sua esperienza in Svizzera: "Mi sto divertendo e il livello è buono. Per me è la prima volta fuori dall'Italia, a casa da solo e con una nuova lingua. Mi sto godendo il percorso, dopo aver chiesto a Willy Gnonto qualche informazione su cosa sarei andato a trovare. Lui e Latte Lath mi hanno convinto ad accettare. Per il resto, sono orgogliosissimo di aver portato Lonato e il mio essere bresciano in Nazionale". In Svizzera, al Sion, qualche anno fa giocò anche Federico Dimarco, terzino come Zanotti e tornato a vestire la maglia nerazzurra, quella dei grandi: "Il paragone è ancora troppo ampio, io sono tranquillo e penso partita dopo partita, poi ovviamente sarebbe bellissimo ripercorrere le sue orme. Dimarco insegna che con il lavoro ce la si può fare, anche se bisogna stare con i piedi per terra. Di sicuro, il settore giovanile dell'Inter è uno dei migliori in Italia. Tutti hanno l'ambizione di giocare nell'Inter, anche perché ci sono allenatori e preparatori che fanno un lavoro eccezionale".

