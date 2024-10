Ha un passato nelle giovanili dell'Inter, e da un grande attaccante della storia nerazzurra prende ispirazione. Emanuele Zanaboni, 18enne attaccante della Primavera del Monza di Oscar Brevi, si è imposto come trascinatore dei brianzoli con quattro reti in sette partite accattivandosi anche la simpatia del tecnico della prima squadra Alessandro Nesta.

Non male per questo ragazzone di 191 cm del 2005, che alla Gazzetta dello Sport rivela di avere come idolo Diego Milito: "Ero molto piccolo quando l’Inter vinse tutto, ma Milito è stato il giocatore che mi ha fatto innamorare del ruolo dell’attaccante”, afferma Zanaboni, che oggi guarda ad attaccanti come Erling Haaland e Dusan Vlahovic per affinare le sue qualità.