Parlando anche ai microfoni di Betsson Sport, Iván Zamorano ha condiviso le sue opinioni sull’Inter e sulla stagione in corso, esprimendo un forte ottimismo sulle potenzialità della squadra nerazzurra: “L’Inter è una squadra che ha la capacità per vincere qualsiasi cosa. Per quanto riguarda la Champions, il torneo sembra più aperto che mai, con squadre forti come il Manchester City, il Bayern Monaco e il Real Madrid. A mio parere, l’Inter è tra le prime cinque”.

Bam Bam si è già proiettato al prossimo match di campionato contro l'Arsenal elogiando la qualità del gioco della formazione di Mikel Arteta: "Sono un amante del bel gioco, e mi sembra che l’Arsenal, nel panorama inglese e mondiale, faccia un bellissimo calcio. La partita contro l’Inter non sarà solo una sfida tra i giocatori, ma anche tra due grandissimi allenatori. Ha tutte le potenzialità per essere un grande spettacolo".