Intervistato per Betsson.Sport, nuovo sponsor dell'Inter, Ivan Zamorano racconta nuovamente la genesi della mitica maglia 1+8 da lui indossata all'Inter dal 1998 al 2000: "Nacque tutto perché Ronaldo, che ha giocato una vita col 9, chiese quel numero. Io dissi di non avere problemi, se dovevo lasciare la nove a Ronaldo, il migliore al mondo, gliela lascio. Quello che mi è successo è che noi, come calciatori, dobbiamo costantemente rinnovarci. Per cui chiesi al presidente Massimo Moratti se potevo aggiungere numeri".

Bam Bam aggiunge: "Lui mi rispose: 'Non c'è problema, puoi giocare con la 27 o con la 18'. Al che gli dissi: 'No, io voglio aggiungere un segno più'. Lui rispose che non si poteva fare ma io replicai: 'Se lei è il presidente, parli col presidente della Federazione. Lui lo fece e mi fu dato il permesso. È stata una delle maglie più vendute della storia del calcio italiano".