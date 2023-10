Ivan Zamorano, ex attaccante dell'Inter, parla così ai microfoni di Inter TV nel prepartita del match contro la Roma: "È una squadra che ha un cuore tantissimo, quest'anno dobbiamo lottare per tutto quello per cui giochiamo. Abbiamo una rosa importante, anche chi entra dopo dà sempre il massimo. Oggi abbiamo una partita difficile contro un allenatore che ci conosce bene come Mourinho, ma giochiamo in casa e dobbiamo vincere sempre. Lautaro sta giocando benissimo, sta dando tutto. Ha una caratteristica simile a me che è la grinta e quello mi piace tantissimo".

Sulla nuova coppia gol Lautaro-Thuram: "Giocare all'Inter non è facile, ma Thuram si è adattato subito. È un giocatore molto intelligente, giocano a memoria. Sono una coppia molto importante che ci aiuta a vincere. È giovane, ha margini di miglioramento e secondo me può dare ancora di più. Lautaro è nel miglior momento della sua carriera e gioca per noi, dobbiamo approfittarne. È uno dei migliori attaccanti al mondo e dobbiamo sfruttarlo al massimo.