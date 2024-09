Nelle scorse ore a Varsavia, Gianluca Zambrotta si è soffermato a parlare con i colleghi polacchi di TVPSPORT.PL, concentrandosi, tra le altre cose, sull'apporto che potrà dare Piotr Zielinski all'Inter: "Penso che sarà un rinforzo significativo nel tempo. Ha fatto ottime cose a Napoli, ora gioca per la squadra migliore d'Italia, il cui obiettivo è sempre quello di competere per i massimi obiettivi. C'è tanta concorrenza a centrocampo, ma a mio parere è in grado di dare molto a questa squadra".