Su chi punta Cristian Zaccardo per lo scudetto? Incalzato da TMW, l'ex difensore ammette di vedere ancora l'Inter come favorita: "Sulla carta l’Inter è la più forte, la favorita. Spero per lo spettacolo generale che ci siano più squadre in lotta".

Si parla poi anche di Claudio Ranieri, tornato in panchina per cercare di risollevare la Roma: "Ranieri è l’allenatore del popolo. Uno che piace a tutti. Speriamo riesca a migliorare e sistemare le cose alla Roma. Il Napoli è primo, solido, con un allenatore come Conte che è una certezza. Sarà una partita aperta tra due ottime squadre".