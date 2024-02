Intervenuto ai microfoni di Telenord, Sergio Volpi, ex giocatore e capitano della Sampdoria, ha parlato di Sebastiano Esposito, giocatore tra i più in vista nella tormentata annata della squadra di Andrea Pirlo: "Esposito è un ragazzo giovane che non si discute, davanti a sé ha un futuro importante, purtroppo ha perso alcune partite".