Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l'ex capitano della Sampdoria Sergio Volpi, fresco dell'abilitazione ad allenatore, ha detto la sua sulla stagione di Serie A appena conclusa: "Squadre senza stimoli di classifica si sono giocate le partite nelle ultime giornate, come Udinese e Venezia, questo è l'indice che la mentalità è cambiata. Le sorprese del campionato sono state Fiorentina e Verona che hanno affrontato ogni match a viso aperto, la sorpresa in negativo è stata invece la Juventus, che pensavo potesse contendersi lo scudetto con l'Inter fino alla fine. Ed invece ha vinto il Milan con merito: si è dimostrato più squadra, visto che non ha mai mollato, e anche nei momenti difficili è riuscito a riemergere". Un'analisi anche in vista del prossimo campionato: "Credo che le piazze di Roma debbano sempre lottare per vincere e non solo per puntare alla Champions League, insieme al Napoli, Juve e le milanesi. Poi certo, i posti in Champions sono quattro, ma i piazzamenti dipendono molto dalla programmazione delle varie società. Sarà un campionato molto particolare, visto che non c'è mai stata una sosta così lunga. Bisognerà fare un richiamo di preparazione importante e avere un entusiasmo incredibile per tornare a far bene dopo lo stop".