Ospite sul canale Twitch di Calciomercato.it, il portiere Emiliano Viviano ha parlato così del futuro di Nicolò Zaniolo, snocciolando tutte le big della Serie A e spiegando in quali squadre vedrebbe bene o meno il jolly offensivo della Roma: “Mi piace tantissimo, ma al Napoli non giocherebbe con Spalletti. All’Inter non ci starebbe. Alla Juventus invece andrebbe bene, ma i bianconeri non hanno più il potere di comprare i top al mondo, devono costruire.