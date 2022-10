Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina e della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del sito LabaroViola commentando il match che i viola hanno perso sabato al Franchi contro l'Inter: "Prendo il buono che ho visto, prima della partita non ero fiducioso. L’Inter era in fase di rilancio, mi aspettavo una sfida difficile. La reazione è stata ottima, poi la partita è stata persa anche per errori arbitrali. Ho visto una squadra viva, più cattiva del solito".