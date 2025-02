Sul dibattito legato al presunto labiale blasfemo pronunciato da Lautaro Martinez dopo Juventus-Inter, Emiliano Viviano si schiera apertamente a favore dell'attaccante argentino. Nel corso del suo intervento su TvPlay, l'ex portiere della Fiorentina fa appello alla Costituzione italiana che recita: "L'Italia è un Paese laico. Non voglio dire altro". E alle rimostranze degli altri interlocutori replica: "Non hanno mai squalificato me che ho più bestemmie che presenze. E poi magari Lautaro ha detto zio...".