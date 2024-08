Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Emiliano Viviano, ex portiere di Bologna e Fiorentina, ha commentato le parole post-sconfitta di Verona da parte del tecnico del Napoli Antonio Conte: "Per certi versi Conte ha ragione. Deve essere avvilente vedere la propria squadra non avere reazione di fronte a una palla persa, di fronte a una marcatura sbagliata. Sono professionisti e hanno il dovere di assumere un atteggiamento più deciso, più determinato nei confronti delle partite.



Viviano fa poi un appunto: "Penso, però, che se prendi Conte ti aspetti che un allenatore come lui possa individuare determinati problemi e risolverli, anche perché molti dei giocatori scesi in campo contro il Verona hanno vinto uno scudetto con Spalletti. Mi sembra ovvio che le responsabilità siano dell’allenatore, al di là delle dinamiche di mercato e delle carenze della squadra. Conte ha assunto spesso questi atteggiamenti in passato, l’ha fatto alla Juve, all’Inter. Mi chiedo, a questo punto, se c’erano tutti questi problemi e non si riescono a risolvere (vedi il decimo posto dell’anno passato), perché ha accettato l’incarico?“