Maurizio Viscidi, coordinatore delle nazionali giovanili maschili, è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport. Tra gli argomenti trattati, anche quello delle seconde squadre.

"Il salto dalla Primavera alla prima squadra è eccessivo. Il Primavera si ferma con l'Under 19, entrare in prima squadra fanno fatica. Serve un ponte di congiunzione, ma anche una cultura per cui il settore giovanile è un investimento - afferma Viscidi -. Abbiamo delle colpe perché se portassimo dei giocatori di grande talento tecnico li farebbero giocare più volentieri. Li portiamo troppo formati dal punto di vista tattico, che si allenano come dei grandi ma non fanno la differenza e quindi l'allenatore mette il giocatore esperto. Seconde squadre? Qualcosa si è mosso e la Juventus U23 ha valorizzato tanti giocatori: Miretti, Soulé, sono tutti transitati da lì e hanno fatto un'esperienza importante. Tecnicamente, per me sono valide".