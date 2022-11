Giocatori come Ramy Bensebaini e Marcus Thuram continuano ad essere al centro delle voci di mercato in casa Borussia Moenchengladbach. Una situazione che il ds dei Fohlen Roland Virkus prova a spiegare così: "Non siamo in un momento in cui possiamo agire, semmai dobbiamo reagire. Teniamo d'occhio il mercato e uno o due giocatori sono stati già individuati. Per il momento non pensiamo di vendere, ma ovviamente bisognerà sempre capire cosa avrà senso".