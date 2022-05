Come affronterà l'ultimo ostacolo verso lo scudetto la truppa di Pioli? Pietro Paolo Virdis, ex calciatore rossonero, è sicuro: "Al Milan manca un solo punto, è logico che sia favorito - ha detto a Radio Anch'Io Sport -. Finalmente abbiamo un campionato con un finale appassionante. Col Sassuolo il Milan non penserà al pari, ma giocherà a viso aperto, almeno lo spero".