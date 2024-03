Marcelino Garcia Toral, allenatore del Villarreal, spende parole di elogio nei confronti dell'Atletico Madrid, prossimo avversario in campionato del Submarino Amarillo, ma al tempo stesso manda un messaggio ai Colchoneros e al proprio allenatore Diego Simeone: "L'Atletico Madrid è una squadra che giocherà i quarti di Champions League e che occupa sempre posizioni alte in classifica e gioca per vincere titoli. Simeone è un grande allenatore, ma siamo fiduciosi di poter vincere questa partita. Crediamo di poter competere con chiunque e battere chiunque, cosa che pensa anche l'Atlético".