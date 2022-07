Quarta vittoria nei test precampionato per il Villarreal di Unai Emery, che sabato prossimo a Pescara affronterà l'Inter nell'ultimo test prima del via della Liga. Al St Mary's Stadium, il Submarino Amarillo si è imposto per 2-1 a spese del Southampton: di Yeremi Pino e Gerard Moreno i gol della formazione iberica, intervallati dal momentaneo pareggio dei Saints firmato da Joe Aribo. Debutto con la nuova maglia per Kiko Femenia, entrato al 76esimo in luogo di Dela. Domani, nuova amichevole contro il Fulham