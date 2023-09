Vigilia di derby triste per Juan Cuadrado, che ieri non è sceso in campo contro il Milan. L'esterno colombiano dell'Inter ha infatti annunciato tramite il profilo Instagram la scomparsa del nonno materno Miguel Ángel Bello, uno dei suoi più grandi sostenitori. "Riposa in pace nonno, Che Dio ti accolga nel suo regno", il saluto di Cuadrado con una foto dove i due sono ritratti insieme.