Christian Vieri, durante la puntata di ieri della Bobo Tv su Twitch, ha parlato della sfida tra Inter e Juve di Coppa Italia, mettendo nel mirino Allegri: "Mi dispiace vedere i giocatori della Juve così: non giocano per niente, vanno avanti sugli errori degli altri e quel che succede succede, ma non si può giocare così 90 minuti. Anche contro l'Inter la partita non l'hanno giocata, solita storia. Stanno dietro, subiscono, ogni tanto partono".